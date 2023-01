Sancionen amb 20.000 euros un ciutadà que comercialitzava un habitatge turístic il·legal a Eivissa

El Consell d'Eivissa ha interposat una sanció de 20.000 euros a un ciutadà que comercialitzava un habitatge turístic il·legal al nucli urbà de la ciutat d'Eivissa.

Segons ha informat la institució, l'immoble, situat al barri de La Marina, es publicitava en una pàgina dedicada a aquest tipus de lloguer amb un preu de 450 euros la nit i una tarifa addicional de 50 euros per la neteja.

A més, l'amfitrió mantenia el pis en un altre portal on s'anunciava com a 'super host' amb un número de registre que no es correspon a la sol·licitud d'inscripció al registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics.

Quan el servei d'inspecció turística del Consell va revisar l'habitatge, va constatar que hi havia dues persones allotjades que havien reservat la casa durant 11 dies mitjançant un portal comercialitzador. Així, va tramitar l'expedient sancionador per infracció en matèria de turisme per la publicitat, la contractació i la comercialització de l'immoble sense haver presentat la declaració responsable d'inici d'activitat turística o la comunicació prèvia.

L'amfitrió va reconèixer els fets i la sanció es va rebaixar un 20%, fins a 16.000 euros.