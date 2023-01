El Govern anima els nous pares i mares a transmetre les llengües familiars i assegurar el coneixement del català dels infants

La Direcció General de Política Lingüística distribuirà un obsequi entre les famílies que tenguin un infant amb l’objectiu de posar en valor la diversitat lingüística i de facilitar el coneixement del català a les generacions futures. El regal és una bosseta de tela que inclou una carta adreçada als progenitors en 12 idiomes diferents, dos triangles per al cotxe i un disc de cançons de bressol en català. Aquest obsequi es distribuirà a totes les maternitats, tant públiques com privades, amb la col·laboració del Servei de Salut i dels centres sanitaris.

A l’escrit, a més de felicitar els progenitors pel naixement del nadó, se’ls encoratja a transmetre-li les llengües familiars i, si no tenen el català com a llengua inicial, assegurar-li el coneixement de la llengua pròpia de les Illes Balears per enriquir encara més la seva formació personal i el seu ventall d’oportunitats (personals, socials, laborals...). Està previst distribuir un total d’11.000 obsequis dins el 2023, d’acord amb les dades de naixements anuals registrats a les Illes Balears.

Des del Govern de les Illes Balears s’ha elaborat, al llarg dels anys, un obsequi per als nadons nascuts a l’arxipèlag amb la finalitat de fomentar i normalitzar l’ús de la llengua catalana i promocionar la diversitat lingüística en general i el valor positiu de la transmissió intergeneracional de totes les llengües.