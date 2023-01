Ha mort Rafael Perera, advocat de referència que va defensar Cañellas i Matas i es va enfrontar a Bauzá

El Col·legi d'Advocats de les Balears (ICAIB) ha informat aquest dimarts de la mort de l'advocat Rafael Perera Mezquida, a l'edat de 93 anys i després de tota una vida dedicada al dret i a la defensa dels drets de les persones.

Lletrat i referent del món del Dret, l'any 2011 Perera va garantir la seva independència com a president del Consell Consultiu davant possibles ingerències de l'aleshores president del Govern, José Ramón Bauzá. El misser va defensar els expresidents del Govern Gabriel Cañellas i Jaume Matas pels casos del túnel de Sóller i del Palma Arena.

L'ICAIB recorda en el comunicat tota la seva trajectòria professional i hi destaca el Premi Degà Miquel Frontera a l'Ètica Jurídica que li va atorgar la Junta de Govern l'any 2017 per «les virtuts que reuneix com a professional del Dret en totes les seves facetes, posades de manifest al llarg de la seva dilatada trajectòria professional, destacant pel seu tracte i lleialtat exquisit amb tots els operadors de la Justícia, així com per la defensa de la independència de l'advocat i l'observança dels principis deontològics que presideixen l'exercici de la professió».

Diverses personalitats polítiques han expressat a les xarxes el seu condol davant la pèrdua de Perera.

Misser i jurista de referència a les Illes Balears, amb una gran aportació al Dret Civil propi, i també com a president del Consell Consultiu. El meu condol a la seva família, companys i amics, descansi en pau.https://t.co/FnfEzcbOhv — Francina Armengol (@F_Armengol) January 17, 2023

Lamento profundamente el fallecimiento de Rafael Perera con el que tuve una magnífica relación personal y profesional.



Baleares pierde un enorme jurista. Descanse en paz. — Juan Pedro Yllanes (@jpyllanes) January 17, 2023