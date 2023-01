El polèmic 'influencer' mallorquí Naim Darrechi, en crida i cerca

El tiktoker mallorquí Naim Darrechi té una ordre de crida i cerca en no presentar-se al judici contra ell per enfrontar-se a la policia durant una botellada el maig de l'any passat, mentre estaven vigents les restriccions per la pandèmia.

El polèmic 'influencer' formava part de les persones que es varen concentrar sense mantenir la distància i sense màscara. Quan la policia va voler desallotjar els joves, Darrechi s'hauria enfrontat a un dels agents, que va presentar denúncia per lesions. Per això, la Fiscalia l'acusa d'atemptat i lesions i demana una condemna de 18 mesos de presó i una multa de 1.200 euros.

Darrechi, que és el tiktoker de l'Estat espanyol amb més seguidors, ja ha estat objecte de polèmica més pics. A les seves xarxes socials, és habitual veure'l en una croada contra el feminisme i els drets de les dones. A més, es va viralitzar per admetre sense embuts que enganya les seves parelles sexuals en dir-los que és estèril, per a poder tenir sexe sense usar preservatiu.

El Ministeri d'Igualtat va portar el cas a la Fiscalia i el Govern va anunciar que es querellaria contra el tiktoker per «possible abús sexual» i incitació a la violència contra les dones, i va demanar que se li tanqués el compte i el canal. La Fiscalia Superior de les Illes Balears va arxivar la denúncia.