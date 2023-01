Multen un guàrdia civil d'Inca després de ser enxampat en un botellada sense màscara durant les restriccions per la pandèmia

Un guàrdia civil destinat al Lloc Principal d'Inca perdrà cinc dies de sou després que el Tribunal Militar Central hagi confirmat la sanció imposada per via disciplinària després d'haver estat enxampat mentre feia botellada sense màscara a Cadis durant les restriccions sanitàries per la pandèmia de la Covid-19.

D'aquesta manera, el Tribunal Militar Central estima parcialment el recurs contenciós disciplinari militar ordinari presentat pel guàrdia civil contra la resolució del Cos, que li imposava deu dies sense sou ni funcions. Ara en seran cinc.

En la sentència, el Tribunal considera provat que l'agent d'Inca, el juny del 2021, estava cap a les 01.31 hores en una zona residencial a Chiclana de la Frontera, a Cadis, bevent amb un grup de persones i causant molèsties als veïns.

A més, el condemnat estava sense màscara i sense guardar la distància de seguretat incomplint, així, la normativa vigent per fer front a la pandèmia.

Després de demanar-ne la identificació, els agents que el varen multar indiquen que el guàrdia civil sancionat no va col·laborar en la identificació de la resta de persones que els acompanyaven, «responent amb evasives i mostrant actitud impròpia d'un membre de la Guàrdia Civil».

D'acord amb el relat dels fets provats, el guàrdia civil, després de ser reprès pel seu mal comportament i la manca de col·laboració, va manifestar «de manera irada i xulesca» que portava «molts anys» al Cos i coneixia quines eren les seves obligacions posant en dubte la correcta actuació dels agents.