Viu la festa: Emergències 112 recomana adoptar mesures bàsiques de seguretat davant els foguerons i els correfocs

Un any més, des de la Direcció General d'Emergències i Interior i el Sistema d'Emergències de les Illes Balears-SEIB112 han demanat «precaució» a tots els qui gaudiran dels foguerons i dels correfocs d'aquests pròxims dies. Davant les possibles incidències, des d'Emergencies 112 han fet públic aquest dissabte aquest seguit de recomanacions:

Mesures de seguretat per als foguerons

-No encengueu el fogueró amb benzina. Utilitzau gasoil o pastilles de serradures i parafina d'encesa ràpida.

-No tireu al foc plàstic ni restes de menjar, ja que produeixen una gran quantitat de fum.

-No tireu petards al foc.

-Si us cremau, posau-vos tot d'una aigua freda a la cremada. Si és una cremada extensa, acudiu al punt sanitari més proper.

Mesures de seguretat per als correfocs

-Vestiu-vos amb roba de cotó; calçons i màniga llarga; calçat adequat, gorra o mocador al cap; taps a les orelles i ulleres que protegeixin els ulls.

-Adoptau una actitud correcta amb els dimonis i no poseu obstacles al seu pas.

-No tireu aigua durant el correfoc pel perill que representa.

-Si anau amb infants o amb persones amb mobilitat reduïda, seguiu la festa des d'una distància prudencial.

-No fumeu ni encengueu foc a prop dels contenidors de material pirotècnic.

-No toqueu, no recolliu ni manipuleu artefactes pirotècnics.

-Si per qualsevol motiu s'incendia la roba d'un assistent, aquest no ha de córrer, sinó tirar-se a terra i rodar per apagar les flames. Telefonau tot d'una a l'112.