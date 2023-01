Les III Jornades Salut i Dona de Son Espases se centren en el problema de les agressions sexuals

Balears va ser durant el 2022 la sisena comunitat autònoma en denúncies d'agressió sexual i la primera en taxa de criminalitat, segons l'últim Informe contra la Llibertat i Indemnitat Sexual. Així ho ha explicat aquest divendres el cap del Grup de Recerca de la UFAM de la Policia Nacional, José David López del Val, després de participar en les III Jornades Salut i Dona de Son Espases.

El cap policial ha afirmat que es tracta de «dades preocupants», tot i que ha recordat que les dades poden no reflectir un augment de les agressions, sinó un augment en les denúncies per part de les víctimes, fins el punt de rebre'n una per dia de mitjana durant l'estiu passat. Miguel Lorente, metge forense, professor de la Universitat de Granada i exdelegat del Govern per a la Violència de Gènere, argumenta aquest fet perquè actualment «hi ha més informació, suport entre dones i consciència que el sistema fa tot el possible enfront de la impunitat que caracteritza a la violència contra les dones».

Lorente, això no obstant, ha indicat que les agressions també han augmentat per «una reacció més violenta dels homes que es consideren atacats i qüestionats per la igualtat». «L'increment de la violència grupal en gent jove demostra que hi ha una reacció molt facilitada per la reificació i sexualització de les dones», propiciada pel consum de pornografia. López, per la seva banda, ha comentat que en les agressions sexuals a menors «la majoria de les víctimes són nens homes i els agressors, familiars de les víctimes».

Victoria Ferrer, catedràtica de Psicologia Social de la Universitat de les Illes Balears, ha referit el doble vessant lesiu de les agressions sexuals. Ha fet referència al mite que les violacions no deixen rastre psicològic, alhora que ha indicat les consequències psicosocials de les víctimes i les seves dificultats per a mantenir una vida normal després d'un episodi violent. També ha assegurat que «el patriarcat és l'origen d'aquesta mena de violències».

Finalment, la ginecòloga de Son Espases i encarregada del tema de salut sexual i reproductiva de l'Hospital, Elena Jiménez, ha comentat que «el circuit d'agressions sexuals del centre s'acreditarà com una unitat». Ha explicat ques aquest procediment intern, aliè al protocol d'atenció a les víctimes d'agressions sexuals a Balears, permetrà ajuntar les consultes de caràcter més social i oferir millor assitència a les víctimes.