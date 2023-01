Es constitueix la Mesa dels Docents

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, ha presidit aquest divendres la constitució de la Mesa dels Docents. Aquesta nova mesa de participació es crea a partir del desenvolupament de la Llei d’Educació de les Illes Balears (LEIB) que consolida, amplia i institucionalitza les formes de participació de la comunitat educativa per a garantir que les decisions en aquest àmbit s’adoptin amb el màxim de consens possible.

Per al conseller, «aquesta Mesa és una demostració més del tarannà dialogant que ha caracteritzat el funcionament d’aquesta Conselleria des de 2015». March ha destacat la importància de comptar amb la màxima participació possible de la comunitat educativa que possibilita la LEIB.

El 28 de novembre de 2022 es va aprovar el Decret que regula les meses de participació per sectors de la comunitat educativa de les Illes Balears en l’àmbit de l’educació no universitària. Entre les meses de nova creació que preveu el Decret es troba la Mesa dels Docents, que es defineix com a òrgan de participació i assessorament del professorat en allò que afecta les funcions pedagògiques de la tasca docent, la implantació i reforma si escau de currículums educatius, les metodologies i didàctiques curriculars, els plans d’innovació pedagògica, de recerca educativa i les necessitats de formació pedagògica del professorat.