Convoquen un certamen per al disseny del cartell commemoratiu del 40è aniversari de l’Estatut d’Autonomia

El Govern promou el disseny d’un cartell commemoratiu per al 40è aniversari de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears aquest 2023. La Conselleria d’Afers Socials i Esports, a través del programa cultural Art Jove de l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), ha convocat un certamen per a fomentar la participació i vinculació dels joves en aquesta fita històrica per a la comunitat autònoma de les Illes Balears per a la recuperació del seu autogovern.

El disseny del cartell, original i inèdit, ha de representar l’esperit democràtic i de reivindicació de l’autogovern que inspirà la consecució i aprovació de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, publicat oficialment el 1r de març de 1983.

En el certamen, hi poden participar joves nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 35 anys a final de 2023. No s’admet la inscripció de grups.

La convocatòria té una dotació total de 6.000 euros, que es repartirà en un primer premi de 3.000 euros, un segon premi de 2.000 euros, i un tercer premi de 1.000 euros.

El termini d’inscripció i de presentació de la documentació és fins el dimarts 31 de gener de 2023. Les bases, el formulari d’inscripció i la resta de documents de la convocatòria estan a disposició a la web d’IB-Jove.

La decisió del jurat es farà pública el 1r de març de 2023, en el marc de les celebracions del Dia de les Illes Balears, i s’organitzarà una exposició amb els cartells presentats.