Impulsen un programa d’emprenedoria que premiarà sis projectes en l’àmbit rural a Mallorca

El conseller de promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora ha presentat el programa d’emprenedoria Rural’Up Mallorca 2023, que premiarà amb 1.500 euros cadascun sis projectes empresarials de l’àmbit rural de Mallorca.

Durant la presentació del programa i dels premis, el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural i president de Mallorca Rural, Jaume Alzamora, ha assegurat que «aquest programa és una via per a generar intel·ligència i crear riquesa a partir d’ella, mitjançant l'establiment de projectes pilots innovadors». Segons Alzamora, «des del Consell de Mallorca i des de Mallorca Rural tenim ben present que cal explorar models nous que contribueixin a donar respostes als reptes d’un futur que ja començam a visualitzar».

En aquest sentit, Alzamora ha destacat que l’objectiu de la iniciativa persegueix «impulsar un esperit empresarial més innovador, lligat a l’àmbit rural i que atregui a més joves i persones amb talent en el marc de les transició ecològica i digital». De fet, segons Alzamora, «el món rural, amb innovació, és el futur». Així , ha explicat que Rural’Up Mallorca es dirigeix a persones emprenedores que liderin un projecte que doni suport a la competitivitat del sector agrari i agroalimentari. L’objectiu d’aquest programa és impulsar i facilitar el desenvolupament de projectes sostenibles i innovadors a les zones rurals LEADER de Mallorca amb un programa de formació, d’acompanyament i una dotació econòmica de 1.500 euros per als projectes que destaquin per la seva qualitat, impacte i viabilitat.

Els projectes guanyadors s’anunciaran el 26 d’abril i seran valorats per un equip format per tècnics de Mallorca Rural, de l’IDI i del SOIB sobre la base de criteris com la innovació que aporta el projecte, l’impacte socioeconòmic, la coherència amb els objectius de desenvolupament sostenible, la creació de llocs de feina i l’eficiència econòmica. Els projectes que se seleccionin han de contemplar algun d’aquests aspectes del sector agroalimentari: la millora de la comercialització dels productes, l’emprenedoria digital, la innovació productiva, l’economia circular, el producte local i aprofitament dels recursos endògens, l’eficiència energètica i el millor aprofitament dels recursos naturals, la reutilització d’aigües regenerades per a l’ús agrícola i les varietats locals i les races autòctones.

En total hi ha 25 places per al programa de formació, que tendrà una durada de 25 hores i es durà a terme entre el 8 de febrer i el 5 d’abril al Centre Bit d’Inca. Aquest itinerari és obligatori per a aquelles persones que vulguin accedir al premi i s’ha dividit en vuit mòduls que tractaran qüestions relatives a la validació de la idea de negoci, les habilitats per emprendre, el pla de màrqueting i el pla econòmic i financer, junt amb una sessió de treball en xarxa (networking) i una tutoria personalitzada. L’itinerari formatiu serà facilitat per Iemprèn, servei de suport a l’emprenedoria de l’IDI amb la col·laboració del SOIB.

Aquesta iniciativa compta amb el patrocini de Caixabank, la col·laboració de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) i del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). Per a obtenir més informació de Rural’Up Mallorca 2023 podeu visitar la web www.mallorcarural.cat.

L’Associació Mallorca Rural és una entitat sense ànim de lucre que fou constituïda l’any 2002 amb la finalitat de dinamitzar la zona rural de Mallorca mitjançant la iniciativa comunitària LEADER + de la Unió Europea.