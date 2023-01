Torres, talaies i talaiots de la Mediterrània s'encendran dissabte pels drets humans

La vicepresidenta del Consell i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha presentat aquest dilluns l’edició d’enguany de l’Encesa de Torres, Talaies i Talaiots de la Mediterrània pels Drets Humans, convocada per a dissabte, 14 de gener, a les 13.00 h i a les 18.30 h, amb senyals de fum en la primera cita i de llum en la segona. Busquets ha destacat que «amb l’encesa de les torres, talaies i talaiots volem donar veu i llum a totes aquelles persones que posen en risc les seves vides fugint de la desesperació, la violència i la injustícia».

Aquesta setena edició comptarà amb 78 punts d’encesa arreu de Mallorca confirmats, 20 més que l’any passat. A més, hi haurà punts a totes les Balears i també a Catalunya, País Valencià, Múrcia i Andalusia. Així, a la franja mediterrània peninsular s’encendran una trentena d’elements patrimonials, a més d’alguns al Líban, al Marroc i a Tunísia.

«Aquesta és una iniciativa nascuda a Mallorca i amb el suport del Consell que hem exportat a cada vegada més racons de la nostra mar. El missatge d'acollida, pau i reivindicació del patrimoni històric són idees amb les quals volem que ens identifiquin quan ens miren des de fora i és la manera d'agermanar-nos amb terres i gent que defensen un missatge semblant», ha conclòs la vicepresidenta primera del Consell.

La Direcció Insular de Patrimoni liderarà un any més l’Encesa de Torres i Talaies de la Mediterrània pels Drets Humans gràcies a la col·laboració del Consell de Mallorca, Amnistia Internacional, l’Institut de Marratxí i el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, a més del Servei d’Emergències 112 i els ajuntaments que s’hi han sumat. Enguany, fins ara, s'han adherit a aquesta iniciativa 66 entitats.

Josep Lluís Pol, representant de l’IES Marratxí, ha recordat a la presentació que la iniciativa va començar al centre educatiu el 2017 i ha agraït que la Direcció Insular de Patrimoni n’hagi assumit la coordinació. A més, ha tengut paraules d’elogi i d’agraïment per a les persones que fan de voluntaris perquè l’encesa sigui possible.

D’altra banda, Montse Ferran, representant d’Amnistia Internacional a Mallorca, ha reconegut que esdeveniments com l’Encesa de Torres, Talaies i Talaiots de la Mediterrània pels Drets Humans engresquen i donen força a la seva entitat per a continuar fent feina.

També, ha participat en la roda de premsa Catalina Socies, gerent del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, qui ha considerat que aquest esdeveniment escenifica la unió de pobles de la Mediterrània. La seva voluntat era l’adhesió a aquesta iniciativa per part de Palestina, però per qüestions de seguretat no ha estat possible. També ha recordat especialment aquelles persones que cerquen una vida millor a l’altre costat de la Mediterrània, on massa sovint perden la vida.

El Consell de Menorca s’adhereix per cinquè any consecutiu a aquesta iniciativa

El proper dissabte també se celebrarà a Menorca, per cinquè any consecutiu, l’Encesa de Torres, Talaies i Talaiots de la Mediterrània. Aquesta acció, oberta al públic general, s’inclou en el programa d’activitats de la Diada del Poble de Menorca, Sant Antoni 2023.



A Menorca, enguany l’acció es centrarà en dos únics punts, un per a cada encesa programada:

A les 13.00 h s’encendran els talaiots del jaciment de Torre d’en Galmés (Alaior) amb bengales de fum. Es llegirà el manifest de l’acció, que enguany ha estat redactat per Amnistia Internacional; i Annabel Villalonga i Joan Carles Villalonga cantaran 'Viatge a Ítaca', de Lluís Llach. L’acte conclourà amb l’escenificació del microteatre 'Aquest sol, hi és per a tots?'.

A les 17.00 h, l’acció es desplaçarà a Ciutadella, al jaciment de Montefí, on es començarà amb la conferència d’Assuès López titulada 'Les migracions a la Mediterrània'. En acabar, es repetirà la lectura del manifest i el cant, i es conclourà l’acte amb l’encesa dels talaiots del jaciment amb bengales de llum cap a les 18.00 h.