Exhaurides les entrades per a l’homenatge popular a Aurora Picornell i les Roges del Molinar

L’homenatge popular que fa tretze anys que se celebra per recordar Aurora Picornell i les Roges del Molinar ha esgotat les entrades en pocs dies. Així, més de 220 persones assistiran a l’acte, que tendrà lloc aquest dissabte al Teatre del Mar.

Com ja és habitual, la iniciativa té una doble vessant: per una banda recordar aquestes dones, que foren vexades i assassinades la nit de reis del 1937 i, per altra, fer d’altaveu a les lluites actuals.

Enguany l’acte se centra en aquelles persones i col·lectius que, durant anys, han recordat Picornell i les Roges ja que s’entén que la seva tasca ha estat imprescindible per arribar a trobar el cos d’Aurora a Son Coletes.

Hi parlaran David Ginard, Lila Thomàs, Neus Tur, Toni Tugores i Toñi Fernández, a més d’arqueòlegs d’Aranzadi. Hi haurà música a càrrec de Biel Majoral, Miquel Brunet i Delfí Mulet a més del duet format per Aina Tramullas i Sílvia Rechac. També s’interpretarà un fragment de l’obra ‘Llum Trencada’. L’acte estarà presentat per Blanca Orell.