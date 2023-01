Rècord d'assistents a la Colcada dels Reis d'Orient de Palma

Els Reis d'Orient han desfilat aquest dijous per Palma i, també, per la majoria de poblacions de Mallorca, en una sèries de Cavalcades que han destacat per la tornada a la normalitat, sense màscares, amb música en directe i llançament de caramels --prop d'uns 2.000 quilos en el cas de Palma--, després de dos anys de restriccions per la pandèmia del coronavirus.

Palma

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma, enguany s'ha batut un rècord d'espectadors, amb prop de 150.000 persones, convertint-se així en la més nombrosa.

Sobre les 18.00 hores, Ses Majestats d'Orient han arribat amb vaixell al Moll Vell, acompanyats dels seus Patges Reials, on han estat rebuts pels representants institucionals.

Poc després han començat el recorregut que ha passat pels carrers Antoni Maura, passeig del Born, plaça Joan Carles I, carrer Unió, Rambles, carrer Baró de Pinopar, via Alemanya i via Roma, i han tornat pel carrer del Bisbe Campins, Rubén Darío, Passeig Mallorca, Jaume III i passeig del Born fins al casal Solleric, des de la balconada del qual han saludat als milers d'assistents.

Unes 350 persones han participat en la Cavalcada d'enguany, cadascuna en les seves disciplines i temàtiques concretes, amb ballarins, cantants, actors, acròbates, pallassos o patinadors. També hi ha hagut música en directe, xaranga musical i batucada.

A més, un total de 13 carrosses, número ampliat enguany, han desfilat pels carrers de Palma sota la temàtica de joguines modernes i d'actualitat. De fet, una d'elles ha estat dissenyada per alumnes de segon i tercer de primària del CEIP Maria Antònia Salvà, Miquel Porcel i Alexandre Rosselló.

En total, han protagonitzat la Cavalcada set carrosses de set metres de llarg i altres sis de cinc metres, a més de dos trenets, tres carros de regals i un de cartes. Així mateix, han participat, com és habitual, la policia muntada, la banda municipal de música, 'capgrossos', gegants i xeremies.

La Cavalcada ha patit un cert retard durant el seu transcurs degut al temps de més que han dedicat Melcior, Gaspar i Baltasar a saludar a la quantitat de persones que hi havia en el Moll Vell, abans de pujar a les carrosses.