L'escriptor Pere Gomila inaugurarà els actes institucionals de la Diada de Menorca

L'escriptor i poeta Pere Gomila Bassa serà enguany el protagonista de la conferència de l'acte institucional de la Diada del Poble de Menorca, que tindrà lloc el dia 17 de gener a la sala de plens del Consell Insular. La presentació, que s'ha dut a terme en el Museu de Menorca, ha comptat amb la participació del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, i del vicepresident del Consell de Menorca i conseller insular de Cultura, Educació, Joventut i Esports, Miquel Àngel Maria.

Sota el títol 'La reserva de biosfera, exemple i model', Gomila ha preparat una intervenció a través de la que posarà en valor la visió global d'una reserva que engloba tots els eixos de la societat menorquina, tenint en compte que enguany es compleixen 30 anys de la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera. «Davant aquest panorama complex, l'única sortida acceptable serà ecològica, socialment solidària i capaç de garantir el benestar i la prosperitat econòmica d'avui i de demà», ha afirmat Miquel Company.

El conseller ha destacat el concert de la Diada de Menorca, que se celebrarà en el Teatre Principal amb l'actuació d'un dels músics més internacionals l'illa, Marco Mezquida. L'acompanyaran dos dels seus habituals col·laboradors, David Xirgu a la bateria i Marko Lohikari al contrabaix, i l'Orquestra Simfònica de Balears, sota la direcció de Pablo Mielgo. Hi assisiran com a públic les 235 persones que guanyaren el sorteig d'entrades celebrat fa dues setmanes, juntament cadascuna amb un acompanyant.

«Celebrar la Diada és celebrar la identitat del poble de Menorca. Això vol dir celebrar qui volem ser i cap a on volem anar, i la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera descriu el model, el full de ruta per la qual Menorca vol caminar», ha recordat el vicepresident Miquel Àngel Maria.