[ÀUDIO] La repassada d'un ciutadà a un Guàrdia Civil que li recrimina que parli en català perquè és una «falta de respeto», triomfa a les xarxes

L'àudio de la repassada que li fa un ciutadà a un agent de la Guàrdia Civil que li havia recriminat que parlàs en català perquè, segons diu l'agent, és una «falta de respeto», s'ha viralitzat a les xarxes i és un exemple de situacions que provoquen agents policials destacats a les Balears i que no tenen la preparació suficient per atendre com cal als ciutadans d'aquí.

La Plataforma per la Llengua va publicar la setmana passada un arxiu d'àudio en el qual es pot sentir com un guàrdia civil intenta imposar el castellà a un motorista a la carretera entre Artà i Capdepera, i l'amenaça amb una multa per «faltar-li al respecte» parlant-li en català.

L'entitat ha rebut la queixa del motorista en qüestió, que va ser aturat i multat el passat 26 de juliol per, suposadament, circular a una velocitat massa baixa. «Segons relata el ciutadà, els agents li varen comunicar que l'havien de multar perquè circulava a una velocitat inferior a la mínima de la via i quan ell els va respondre en català, un dels agents li va exigir que li parlàs en castellà. El motorista, que és funcionari i coneix els seus drets i deures lingüístics, es va mantenir en català i, després d'un estira-i-arronsa verbal, l'agent li va demanar els papers del vehicle. És en aquest moment que la víctima va poder agafar el telèfon mòbil i posar-se a gravar la conversa que ha publicat l'ONG del català».

Com demostra la gravació, el motorista va mantenir tota l'estona el català i va recordar que el català és oficial a les Balears, i l'agent li va tornar a exigir, una vegada més: «Le estoy pidiendo que me hable en castellano, por educación», aleshores el ciutadà li fa una repassada sobre l'oficialitat de les llengües que fa que el Guàrdia Civil quedi sense arguments.

Ho podeu escoltar al següent àudio: