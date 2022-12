Jaume Sastre: «Amb el dron la Policia colonialista pretenia fer por i ha provocat indignació i irritació i, també, befa i sarcasme»

La decisió de la Policia espanyola d'espiar i fitxar els participants a la manifestació de la Diada amb un dron ha provocat una gran quantitat de reaccions i de ben segur arribarà a les Corts espanyoles.

Una de les reaccions més ràpides ha estat la del representant de les Balears al Consell de la República, Jaume Sastre, qui des del seu perfil de Twitter ha declarat que «El dron espia de la policia espanyola ha estat la novetat d'enguany a la manifestació independentista de la Diada de Mallorca 2022. La policia colonialista, monàrquica i borbònica pretenia fer por i intimidar els mallorquins i no ha aconseguit altra cosa que provocar indignació i irritació, per una banda, i befa i sarcasme, per una altra».

D'altra banda, Sastre ha explicat també que «El nou cap de la policia espanyola a les colònies d'ultramar, José Luis Santafé Arnedo (Madrid 1965), s'estrena a la Diada de Mallorca enviant un dron a filmar els independentistes mallorquins. Per conèixer els ulls forasters que ens vigilen, que ens tracten com un país ocupat, els mallorquins no necessitam comprar cap dron, senzillament en tenim prou entrant al web del CNP o mirant la premsa. Santafé és el típic foraster madrileny que du molts d'anys sumats a diversos destins a les colònies d'ultramar (Eivissa, Mallorca...) i encara no s'ha dignat a dir un grapat de paraules seguides en la llengua aborigen dels indígenes».