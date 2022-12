L'Esquerra Independentista reivindica la sobirania per a «construir un futur digne pel poble de Mallorca»

L'Esquerra Independentista de Mallorca ha emès un manifest amb motiu de la celebració aquest divendres de la manifestació de la Diada de Mallorca del 2022. Les entitats que conformen aquest bloc han dedicat unes paraules a analitzar les causes de les crisis en què el poble mallorquí es troba immers i a proposar-hi solucions.

El manifest identifica el context acual com una «crisi general, expressada en forma de crisi energètica, d'inflació i pujada de preus descontrolada» causada per «guerres imperialistes». Ha acusat el govern espanyol, independentment del color polític, d'estar «al servei del procés d'estabilització del capitalisme occidental davant la seva crisi». Dins el context eminentment mallorquí, l'entitat critica el rol de l'Estat en la gestió dels efectes adversos del turisme i la seva inactivitat davant la destrucció del territori.

Davant això, l'EI proposa la sobirania com a eina per a «construir un futur digne pel poble de Mallorca». Clamen per a «assolir uns Països Catalans independents, socialistes i feministes» tot servint-se per arribar-hi de la «Unitat Popular», a fi de bastir el futur que consideren preferible.