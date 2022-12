L'Esquerra Independentista aposta per la Unitat Popular i la ruptura amb l'Estat espanyol i anima a participar a la manifestació del 30D

Aquest dimecres, a l'Estudi General Lul·lià de Palma, s'ha celebrat l'acte polític de l'Esquerra Independentista de Mallorca, que ha comptat amb molta participació, especialment de gent jove.

A l'acte, presentat per Lluc Gayà, hi ha actuat Maria Antònia Roig amb un espectacle de dansa i interpretació titulat JAHOVAL.

Hi han intervengut Laia Estrada, diputada al Parlament de Catalunya per la CUP i militant d'Endavant-OSAN; Margalida Ramis, activista ecofeminista i portaveu del GOB i Sara Barceló, cap de llista per la CUP-Crida per Palma.

Margalida Ramis ha explicat que «l'ecologisme ha d'entendre -i en molts casos ho fa- que ha de partir de la lluita contra el capitalisme, el patriarcat i el colonialisme».

Sara Barceló ha declarat que «la força de la Unitat Popular està en totes aquelles persones anònimes que posen el seu temps i esforç en sostenir les lluites».

Finalment, Laia Estrada, ha dit que «si alguna cosa sabem a l'Esquerra Independentista és que l'Estat espanyol és profundament irreformable. Ens hem de creure el nostre paper davant aquesta crisi. L'únic canvi real prové de la ruptura."