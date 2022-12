L’ASM crida a manifestar-se contra el colonialisme espanyol

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca crida a participar a la manifestació de la Diada de Mallorca, que tendrà lloc el proper 30 de desembre, a les 18.00 hores, al Passeig del Born de Palma, i que enguany reclamarà el lliure retorn del cantant Josep Miquel Arenas, Valtònyc, en llibertat a Europa però represaliat i perseguit a l’Estat espanyol.

A més de reivindicar la tornada de Valtònyc i el dret a la llibertat d’expressió, la manifestació de la Diada servirà «una vegada més per denunciar el tracte colonial que pateix Mallorca. Espanya sotmet les Balears a un espoli fiscal del 14,20% del nostre PIB, xifra reconeguda pel Ministerio de Hacienda, que suposa que al voltant de 4.200 milions d’euros se’n vagin cada any a Madrid i no tornin. Aquest espoli exorbitant i sense comparació a tota Europa, juntament amb una superpoblació desbocada, fa que els nostres serveis públics estiguin desbordats, que els joves no tinguin accés a l’habitatge, i que les famílies no puguin rebre les ajudes necessàries en uns moments en què la inflació galopant se suma al cost de la insularitat».

Els sobiranistes expliquen que «al mateix temps, l’Estat espanyol a la fi s’ha tret la careta i ha iniciat una operació de substitució lingüística i d’extermini cultural en tota regla, dedicant quantitats milionàries de doblers públics a impulsar l’espanyol, imposant-lo a la sanitat i a l’escola, bombardejant-nos amb les plataformes digitals i ofegant financerament la promoció de la nostra llengua i cultura».

Per a l'ASM «l’exili forçat de Valtònyc és la prova fefaent que Espanya no només ens explota econòmicament, ens sotmet políticament i colonitza culturalment, sinó que a més a més no tolera que els mallorquins expressem els nostres pensaments en veu alta. Per tot plegat, dia 30 és més important que mai sortir al carrer per reivindicar els nostres drets i per exigir valentia i determinació als nostres representants polítics en la defensa de Mallorca davant el colonialisme espanyol».