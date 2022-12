Armengol: «Intentarem que la gent ho passi el menys malament possible aquest hivern, que serà el més complicat»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha insistit, aquest dilluns, que la política d'habitatge públic «no pot aturar-se segons qui governi».

En una entrevista amb la Cadena SER, recollida per Europa Press, Armengol ha ressaltat que en aquesta legislatura s'ha construït «més habitatges públics» que en tots els anys anteriors. «Si es deixa de fer habitatge públic, es deixa d'invertir en una cosa necessària perquè tenen un efecte per a baixar el preu del sòl», ha defensat.

Sobre el preu de l'habitatge a les Balears tant de compra com del lloguer, Armengol ha reconegut que «desgraciadament» la Llei de l'Habitatge a nivell estatal no està aprovada per a «poder aprovar mesures més intervencionistes en el preu del lloguer».

En aquest sentit, ha admès que la possibilitat d'establir un preu de lloguer és una mesura que podria tenir «més encaix» quan el mercat està «més tens».

Igualment, la Presidenta ha subratllat que el preu de l'habitatge és el nivell que marca que «moltes famílies puguin subsistir». Segons les seves paraules, el cost de l'habitatge és un «repte col·lectiu com a societat», encara que ha matisat que a les Balears està influït pel fet que es tracta d'un territori limitat.

Per això, ha apostat per fer una política d'habitatge perquè els promotors construeixin VPO a preu taxat.

A més, Armengol ha celebrat l'aprovació, la setmana passada en el Parlament, dels pressupostos autonòmics per a 2023 que permetran «després dels anys de pandèmia, desenvolupar polítiques socials i reforçar els serveis públics per apostar per assumptes com el canvi de model productiu o la transició ecològica».

Ha recordat que el Pressupost General de l'Estat serà també «històric» per a les Balears perquè inclourà la part fiscal del Règim Especial de Balears (REB).

Armengol ha confessat ser «conscient» de la situació actual de «moltes famílies» i, com a conseqüència, ha destacat les 25 mesures aprovades pel Govern com a escut social. «Intentarem que la gent ho passi el menys malament possible aquest hivern, que serà el més complicat».

Preguntada per la situació del Tribunal Constitucional, Armengol ha destacat que el «preocupa molt». «Discrep molt de la decisió, però el Govern (espanyol) ha fet bé d'acatar la decisió i, a partir d'aquí, legislar», ha assegurat, afegir després: «La sobirania està en el vot de la gent».

Per acabar, ha reconegut que afronta les pròximes eleccions amb «molta il·lusió». Així, ha subratllat que la gestió de la pandèmia i de la situació de crisi li ha donat «molta força» perquè sempre ha cregut «molt en la gent d'aquesta terra». «Sortirem d'aquesta crisi, queden molts projectes per fer», ha finalitzat.