Consens entre Govern, sindicats i patronal per controlar les càrregues de treball de les 'kellys'

El Govern balear, les associacions empresarials del sector de l'hoteleria i els sindicats amb la condició de més representatius a les Illes Balears, Comissions Obreres i l'Unió General de Treballadors, s'han reunit telemàticament aquest divendres per a debatre sobre la regulació de la feina de les cambreres de pis. La trobada, de caràcter eminentment tècnic més que polític, ha estat presidida pel director de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (Ibassal), Rubén Castro, i ha tractat sobre la limitació de la càrrega de feina de les treballadores del sector.

La reunió ha estat valorada com a «molt productiva» per part de la Federació de Serveis de CCOO, que treballa conjuntament amb la Unió de Kellys per a protegir els seus interessos. Des de fa anys el col·lectiu de treballadores del sector, molt feminitzat, precari i poc regulat, exigeixen que es respectin els drets laborals que la legislació els reconeix i que se n'oferesquin més per raó de la duresa de la seva professió.