[VÍDEO] Valtònyc: «Després de deu anys de persecució i cinc d'exili, és el moment de tornar a Mallorca»

Aquest dijous s'ha fet una roda de premsa convocada per la Plataforma 31D i l'Esquerra Independentista de Mallorca per presentar la manifestació.

La roda de premsa ha comptat amb la intervenció de Josep Miquel Arenas que ha recordat que l'any 2018 es va veure «empès a l'exili». Ha destacat que «hi ha consens entre totes les forces d'esquerres a favor de la meva absolució i retorn», exceptuant «el PSOE que ho bloqueja» i ha destacat la contradicció que significa que «ara fan bandera de n'Aurora Picornell» i al mateix temps, «bloquegen el meu retorn, quan hi ha quatre sentències de tribunals europeus que em reconeixen com a no culpable i quan entitats defensores dels drets humans i Amnistia Internacional també s'han pronunciat a favor de la nostra lluita».

Ha recordat que li fa especial il·lusió que les entitats convocants de la manifestació demanin el seu retorn ja que «jo des dels 16 anys he participat en la manifestació i fins i tot he actuat en el concert posterior».

Valtònyc ha celebrat que es reactivi la lluita per la llibertat d'expressió i que «a 300 quilòmetres de Mallorca hi ha en Pablo Hasél empresonat» i també que «hi ha 14 rapers més perseguits per l'Estat espanyol».

En el següent vídeo podeu veure la intervenció completa de Valtònyc a la roda de premsa: