La Plataforma 31D i l'Esquerra Independentista convoquen a manifestar-se pel lliure retorn a Mallorca de Valtònyc

Aquest dijous s'ha fet a Can Alcover una conferència de premsa on els convocants dels dos blocs de la manifestació per la Diada de Mallorca, Plataforma 31D i Esquerra Independentista, han sumat forces per reclamar el lliure retorn de l'exiliat polític, Josep Miquel Arenas, conegut artísticament com Valtònyc.

«enguany hem acordat que una de les principals reivindicacions de la manifestació de la Diada 2022 sigui 'Valtònyc, has de ser aquí! Ja són cinc anys sense tu'».

Els convocants apel·len a tota la ciutadania que comparteix la idea que Valtònyc ha de poder tornar a Mallorca, «que es manifesti dia 30 de desembre, a partir de les 18.00 hores al Passeig des Born de Palma».

Crida a entitats i representants institucionals

També conviden «les organitzacions que defensen els Drets Humans, la llibertat d'expressió i la llibertat de creació artística, que se sumin i donin suport a aquesta convocatòria» han demanat i han afegit que «Així mateix, reclamam a totes les formacions polítiques i a tots els representants institucionals que es pronunciïn sobre el dret d'en Valtònyc a tornar lliurement a Mallorca».

Valtònyc

La roda de premsa ha comptat amb la intervenció de Josep Miquel Arenas que ha recordat que l'any 2018 es va veure «empès a l'exili». Ha destacat que «hi ha consens entres totes les forces d'esquerres a favor de lameva absolució i retorn», exceptuant «el PSOE que ho bloqueja» i ha destacat la contradicció que significa que «ara fan bandera de n'Aurora Picornell» i al mateix temps, «bloquegen el meu retorn, quan hi ha quatre sentències de tribunals europeus que em reconeixen com a no culpable i quan entitats defensores dels drets humans i Amnistia Internacional també s'han pronunciat a favor de la nostra lluita».

Ha recordat que li fa especial il·lusió que les entitats convocants de la manifestació demanin el seu retorn ja que «jo des dels 16 anys he participat en la manifestació i fins i tot he actuat en el concert posterior».

Valtònyc ha celebrat que es reactivi la lluita per la llibertat d'expressió i que «a 300 quilòmetres de Mallorca hi ha en Pablo Hasél empresonat» i també que «hi ha 14 rapers més perseguits per l'Estat espanyol».

Gonzalo Boye

A la roda de premsa també s'hi ha afegit, via telemàtica, breument, l'advocat Gonzalo Boye que ha explicat que el cas del Valtònyc «s'ha guanyat guanyat a Europa, però l'Estat espanyol manté l'euroordre contra ell».

Boye no ha volgut ser gaire explícit però ha avançat que «a partir de febrer o març canviarà la situació».

Preguntat sobre quan podrà retornar a Mallorca Valtònyc, l'advocat ha dit que «quan se solucioni el problema a l'Audiència Nacional» i ha afegit que «hi ha dues vies: una és l'indult i l'altra, la derogació del delicte principal pel qual ha estat condemnat». I ha conclòs que «Espanya està fora de la realitat europea amb el manteniment de delictes com el d'injúries a la corona».

Esquerra Independentista

En nom de l'Esquerra Independentista ha parlat Àlvar Hervalejo que ha explicat que hi ha dos grans motius pels quals demanen la plena llibertat de Valtònyc: una de caire humanitari i una de caire polític i ha recordat que a l'Estat espanyol «no hi ha un marc democràtic» i que «Josep Miquel Arenas ha estat perseguit i és a l'exili per la seva militància comunista».

Plataforma 31 de Desembre

En nom de la Plataforma 31 de Desembre ha intervengut, en primer lloc, Joan Planes, que ha recordat que la reivindicació de la plena llibertat de Valtònyc sempre ha format part de l'agenda de les entitats que formen la plataforma i, d'altra banda, ha recordat la gran quantitat de raons per les quals és necessari participar en la manifestació: la repressió contra l'independentisme, l'espoliació fiscal que pateixen les Illes Balears, el maltracte polític, social, econòmic a que sotmet l'Estat espanyol les Illes Balears...

També ha intervengut Mateu Matas, Xurí, que ha destacat el compromís des del punt de vista polític, però també des del caire artístic, que com a glosador té amb la lluita de Valtònyc.

Finalment, Pere Bueno ha recordat la cita per a tota la gent que vol defensar la llibertat d'expressió: el proper 30 de desembre, a partir de les 18.00 hores al Passeig des Born de Palma.