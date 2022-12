MÉS impulsa la protecció de les “alcoves” del Port des Canonge

MÉS per Mallorca ha anunciat la presentació d’una iniciativa parlamentària per declarar Bé d’Interès Cultural les alcoves del Port des Canonge a Banyalbufar i modificar la llei estatal, a fi d'impedir-ne la demolició. La formació les considera« elements del patrimoni marítim de tota l’illa de Mallorca i les Illes Balears» i insta a preservar-les.

El passat mes d’octubre de 2022, segons argumenta la formació, els usuaris d'aquestes edificacions gairebé centenàries del Port des Canonge varen rebre una notificació de la Demarcació de Costes de les Illes Balears per la qual se’ls informava que s’han de demolir. La seva situació estratègica i la integració amb el seu entorn constitueix la imatge més coneguda i tradicional del Port des Canonge.

Segons Ferrà,«la seva demolició no s’entén i menys quan, en idèntiques situacions a municipis veïnats de Banyalbufar, com és el cas del Port de Valldemossa, la Demarcació de Costes de les Illes Balears en va renovar les concessions l’any passat». Per tot això, MÉS per Mallorca considera que el conjunt de les alcoves del Port des Canonge són un element singular des del punt de vista patrimonial que respon a una funció de refugi d’embarcacions destinades a la pesca artesanal i que estan ubicades a l’únic lloc que poden estar:

Per tot això el Grup Parlamentari presentarà una iniciativa parlamentària per declarar-les Bé d’Interès Cultural o de Bé Catalogat i perquè s'insti al legislador espanyol a modificar la normativa estatal de Costes per tal d’impedir-ne els esbucaments.