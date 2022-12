'Ara ho entenc!', la campanya de residus que desmenteix les llegendes urbanes que diuen que reciclar no serveix per a res

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, i el director insular de Residus, Juan Carrasco, han presentat aquest dimecres en una roda de premsa la nova campanya de residus «Ara ho entenc!», que cerca conscienciar sobre la importància de separar les diferents fraccions de residus, perquè aquestes es puguin reciclar. La campanya vol desmentir la idea errònia que reciclar no serveix per a res, sinó tot el contrari, reciclar ens ajuda a frenar l’emergència climàtica.

Aquesta campanya de residus vol ser original i innovadora, anar més enllà del que ja sabem i, sobretot, desmentir els estereotips o malentesos associats a la gestió de residus. Cerca explicar què hi ha vertaderament darrere una bona gestió de residus i, en concret, quina és la gestió que fa el Consell de Mallorca. Per això, el títol de la campanya és 'Ara ho entenc!', per expressar que hi ha moltes coses que donam per fetes, però que en realitat no sabem o que no ens havíem demanat mai.

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, valora molt positivament aquests tipus d’iniciatives i defensa que «la campanya 'Ara ho entenc!' convida la ciutadania a fer un esforç i a anar canviant un estil de vida que s’ha demostrat que és poc sostenible. Volem donar la màxima difusió a aquesta idea tan simple, que és que reciclar serveix per a molt. Perquè, en matèria de residus, és responsabilitat de l’Administració donar la informació correcta a la ciutadania i desmentir falses llegendes que ens perjudiquen a tots com a societat», ha afegit la consellera.

El director insular de residus, Juan Carrasco, per part seva, destaca la importància de continuar recordant a la societat que és fonamental separar els residus: «hem intentat explicar de forma planera per què és important que separem i què passa amb els residus quan són reciclats. La separació correcta en origen i la necessitat de generar menys residus són clau per contribuir a la protecció del nostre entorn».

La campanya institucional de residus consta d’un vídeo per cada fracció reciclable (paper/cartó, envasos lleugers, envasos de vidre i matèria orgànica) així com materials gràfics, falques de ràdio. El vídeo, eix central de la campanya, disposa de tres versions, una d’un minut, una de 30 segons i una de 20 segons.

El guió del vídeo mostra un grup d’amics que ha quedat per sopar. L’escena es desenvolupa a la cuina. Mentre l’amfitrió acaba de preparar les postres, un dels amics s’hi acosta amb un residu a la mà i demana on el pot llençar. Quan l’amfitrió confessa que no separa perquè no serveix per a res, el convidat demana 'I tu t’ho creus?'. De sobte, apareix un dibuix animat del residu que explica breument quin és el procés que segueixen els residus una vegada que s’han dipositat als contenidors. Quan desapareix el residu animat, l’amfitrió comprèn la necessitat de separar, per què és important reciclar i exclama: 'Ara ho entenc!'. El vídeo acaba amb la reflexió i el recordatori final que «el millor residu és el que no es produeix».