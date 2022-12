El Consell lliura els seus reconeixements d'enguany en el marc de la Diada de Mallorca

El Consell ha atorgat aquest diumenge els Premis, Honors i Distincions a l'acte central de la Diada de Mallorca 2022 al Teatre Principal de Palma. Durant la cerimònia han rebut els guardons, persones, entitats i col·lectius que són un referent tant per la seva trajectòria com pel servei que han prestat a la societat de l'illa. Els premiats com cada any s'han escollit a través d'un procés participatiu. La decisió de triar els guanyadors i guanyadores ha estat presa per consens dels grups polítics en la junta de portaveus.

En l'edició d'enguany les Medalles d'honor i gratitud han estat entregades al metge Antoni de Lacy, al Club Esportiu Constància, a Josefina Colom, referent de la gent gran a la part forana; a Pastisseries Can Pomar, a la xocolateria Can Joan de S'Aigo i a la cooperativa d'ensenyament Gianni Rodari. D'altra banda, en aquesta edició l'escriptora Antònia Vicens ha estat nomenada com a filla predilecta de Mallorca i enguany s'ha reconegut la trajectòria de la periodista Virginia Eza, qui va morir recentment, i que és ara filla adoptiva de Mallorca.

Els Premis Jaume II que es lliuren a les persones físiques i jurídiques que hagin destacat durant l'any natural previ, en els mèrits consistents en la promoció dels símbols, referents històrics o el nom de Mallorca els han rebut aquest diumenge els Cossiers d'Alaró, la fira de teatre FIET, les famílies acollidores de l'IMAS, els motociclistes Augusto Fernández i Izan Guevara, l'esportista Shella Badaseraye i el mestre artesà ceramista, Joan Pere Català.

L'escriptora Antònia Vicens ha traslladat l'agraïment de part de totes les persones i entitats que han estat distingits en aquesta edició de la Diada.

Mentre que la presidenta Cladera ha destacat les aportacions, la generositat i el compromís de cada una de les persones i entitats que han estat premiats.