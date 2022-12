El PSIB d'Eivissa denuncia una «nefasta gestió» contra activitats turístiques il·legals

La formació PSIB en el Consell d'Eivissa ha denunciat la «nefasta gestió» i els «enganys» del president insular Vicent Marí en la lluita contra les activitats turístiques il·legals. En un comunicat, els socialistes han recordat que l'ordenació turística ha funcionat enguany sense cap dels reforços previstos.

El portaveu dels socialistes al Consell, Vicent Torres, ha denunciat que Marí «va enganyar la ciutadania l'estiu passat quan davant el Ple va afirmar que els detectius estaven treballant». «Era fals que s'hagués contractat el servei de detectius», ha destacat Torres, qui ha explicat que el contracte licitat per 144.000 euros no es va arribar a signar. Això, segons considera, suposa «un engany que exigeix una explicació pública i l'assumpció de responsabilitats».

El PSIB ha lamentat que el Consell Insular hagi estat «incapaç» de posar els recursos necessaris per a lluitar contra problemes com les festes il·legals o la inspecció de zones com les afectades pel turisme d'excessos. Torres ha recordat que el PP es va comprometre a precintar pisos turístics «i no ha precintat ni un». Segons el socialista, el balanç de legislatura «no pot ser més decebedora».