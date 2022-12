Atac a la memòria històrica: tapen amb pintura els indicadors que recorden 'Via construïda per presoners republicans'

Ni 48 hores han durat els senyals dedicats als 8.000 presos represaliats pel règim franquista que, entre 1936 i 1942, varen construir diverses carreteres de Mallorca.

El passat dimecres es va presentar la iniciativa de recuperació de la memòria històrica que consisteix en instal·lar indicadors amb la llegenda 'Via construïda per presoners republicans' per recordar que uns 166 quilòmetres de carreteres fetes per esclaus del franquisme.

Aquest divendres, els panells memorialistes han apareguts tapats amb pintura amb els colors de la bandera espanyola monàrquica.

El Govern, amb la col·laboració del departament de Carreteres del Consell, ha col·locat sis panells informatius a Sóller, Calvià, Alcúdia, Manacor, Llucmajor i Campos, a més de 60 senyals verticals cada cinc quilòmetres de les carreteres per recordar que aquestes vies varen ser construïdes per presos republicans. El primer panell instal·lat a Mallorca es troba en el mirador del far de Muleta, a Sóller, en una carretera construïda pels presos entre 1936 i 1939.