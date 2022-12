Podem demana dedicar un 2% del PIB en habitatge públic

Unides Podem (UP) ha registrat en solitari al Parlament una iniciativa perquè Balears multipliqui per deu el pressupost destinat a polítiques d'habitatge fins aconseguir que l'any 2023 es dediqui el 2% del PIB a augmentar el parc públic. Ho ha explicat aquest divendres la portaveu adjunta de la formació al Parlament, Esperança Sans, en la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus.

Sans ha defensat que comptar amb més habitatges protegits és l'«eina més poderosa» per a limitar el preu dels lloguers. En tot cas, ha assenyalat que l'ampliació vindria, no de l'obra nova, sinó de l'assumpció del control dels pisos buits, el control públic dels habitatges propietat de la Sareb i la rebaixa de deu a cinc immobles el límit per a considerar gran tenidor un propietari.

La portaveu de la formació ha assenyalat que Balears és l'autonomia amb el preu per superfície més elevat, amb una mitjana de 3.607 euros per metre quadrat, la qual cosa dificulta l'adquisició d'habitatges sobretot al jovent. Segons ha indicat, els preus del lloguer provoquen que la ciutadania de les Illes hagi de dedicar més de la meitat del seu sou al pagament de la mensualitat del lloguer.