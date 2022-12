L’IBDONA i la UIB reforcen els estudis de gènere amb un nou postgrau d’Especialista Universitari d’Intervenció Interdisciplinària en Violència Sexual

L’Institut Balear de la Dona (IBDONA) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) reforcen els estudis de gènere amb un nou postgrau d’Especialista Universitari d’Intervenció Interdisciplinària en Violència Sexual. Aquest postgrau se suma als que en cursos anteriors ja ha finançat l’IBDONA i que enguany arriben a la tercera edició, com són el postgrau d’Especialista Universitari en Coeducació i el postgrau d’Expert Universitari en Intervenció Social en Situacions de Tracta de Persones i Prostitució.

La directora de l’IBDONA, Maria Duran i el rector de la UIB, Jaume Carot, han estat els encarregats de formalitzar els tres convenis, amb la presència de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido. Aquests convenis representen una aportació total de 68.000 € per part de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a través de l’IBDONA. Garrido ha valorat «molt positivament la col·laboració, any rere any, amb la Universitat en matèria d’igualtat. Una mostra clara del compromís que ambdues institucions mantenen amb la promoció de la igualtat i l’erradicació de la violència masclista».

També hi han estat presents, per part de la Universitat, el doctor Maurici Mus, vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent; lea doctora Esperança Bosch, professora de l’Àrea de Psicologia Bàsica; la doctora Victoria Ferrer, catedràtica de l’Àrea de Psicologia Social; la doctora Francesca Salvà, catedràtica de l’Àrea de Didàctica i Organització Escolar i la doctora Elena Quintana, professora de l’Àrea de Didàctica i Organització Escolar.

Especialista Universitari d’Intervenció Interdisciplinària en Violència Sexual

La primera edició s’emmarca dins el curs acadèmic 2022-2023 i el curs va adreçat a cinc àmbits professionals diferents, amb responsabilitat directa sobre la intervenció en casos de violència sexual: l’àmbit dels serveis socials, de la seguretat, de la salut, jurídic i psicològic.

Aquests estudis tenen com a objectiu situar la violència sexual en el centre del context social actual, conèixer els conceptes fonamentals en violència sexual i analitzar tots els tipus de violència i els possibles escenaris, alhora que es proporcionen eines per a la sensibilització, denúncia, detecció i abordatge de la violència sexual des d’un punt de vista multisectorial i multiprofessional.

El curs està adreçat, principalment, a professorat d’ensenyament no universitari i a persones amb títols universitaris d’especialitats relacionades amb l’educació o que es vulguin dedicar professionalment a l’ensenyament.