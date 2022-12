Inaugurada la senyalització de les carreteres construïdes per represaliats republicans

Avui dimecres dia 14 representants de diverses institucions illenques han inaugurat la nova senyalització instal·lada a les carreteres de l'illa que foren construïdes per mà d'obra forçada durant la Guerra Civil Espanyola i els primers anys de postguerra. La campanya forma part de les polítiques de memòria històrica que les institucions d'arreu de l'estat duen a terme a fi de reivindicar els crims del franquisme i recuperar el record dels represaliats republicans.

Segons ha informat Jesús Jurado, Secretari Autonòmic de Sectors Productius i Memòria Democràtica, més de 8.000 presoners de guerra republicans de Mallorca construiren prop de 250 quilòmetres de carreteres entre el 1936 i el 1942. A part de les senyalitzacions arreu de la xarxa viària, hi haurà també sis panells explicatius, amb informació històrica elaborada per la investigadora Maria Eugènia Jaume, a les zones de l'illa a on es concentraren aquestes labors (Sóller, Alcúdia, Manacor, Campos, Llucmajor i Calvià).

Segons afirmen els seus promotors, «aquest projecte és també un homenatge als milers de víctimes que patiren condicions inhumanes en camps de concentració, condemnats sense garanties a treball forçat a on deixarem la salut i alguns la vida».