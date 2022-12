La Fiscalia demana cinc anys de presó per delicte de sedició per als 22 migrants que varen fugir d'un avió a Palma

El Ministeri Fiscal sol·licita cinc anys de presó per delicte de sedició per als 22 migrants que varen fugir després de forçar un aterratge d'un avió a l'aeroport de Son Santjoan el mes de novembre de l'any passat.

Cal recordar que els passatgers varen fugir de l'avió que feia la ruta Casablanca-Istanbul aprofitant un aterratge per una suposada emergència mèdica, que va resultar fingida. La majoria de migrants fugits varen ser detenguts el mateix dia de l'incident, altres durant les setmanes posteriors després d'una ordre de recerca i captura del Jutjat d'Instrucció número 6 de Palma. Tres, en canvi, continuen en parador desconegut.

Precisament, fa només una setmana, 28 migrants més varen escapar de matinada d'un avió procedent de Casablanca, al Marroc, provocant un aterratge d'emergència a l'aeroport de Barcelona-El Prat per a atendre una dona que suposadament estava de part.

La Fiscalia subratlla que el grup de migrants va idear «un pla per a endinsar-se al territori espanyol sense complir els requisits legals».

En el seu escrit, la Fiscalia sosté que els migrants varen provocar una situació «sense precedents a l'espai aeri», en què «varen amenaçar» la tripulació per a finalment fugir per les pistes generant una «situació de perill per a persones, aeronaus i instal·lacions, així com per al mateix trànsit aeri».

Als 22 processats, que romanen en presó provisional i el judici dels quals se celebrarà el 2023, la Fiscalia els atribueix un delicte de sedició basat en la Llei de 1964, el mateix que el Govern espanyol pretén reformar. Alternativament, els atribueix un delicte de coaccions pels quals demana una pena de tres anys de presó.

Igualment, els atribueix un delicte de maltractament i contra els drets dels ciutadans estrangers pels quals sol·licita sis mesos i vuit mesos de presó respectivament.