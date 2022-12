Les Balears posen en marxa 'Llengua i acció', un taller de teatre per a aprendre català

La Direcció General de Política Lingüística, en col·laboració amb Aula Teatral, ha posat en marxa 'Llengua i acció', un taller que utilitza dinàmiques teatrals com a mitjà per a l'aprenentatge lúdic i iniciàtic de la llengua catalana. L'objectiu d’aquesta activitat, que és gratuïta, és promoure un espai de socialització en català entre persones que no fan un ús habitual de la llengua, de tal manera que se sentin segures i se’ls desperti la voluntat d’arrelar lingüísticament i culturalment.

'Llengua i acció' és una actuació en el marc de la campanya 'Mou la llengua', recentment iniciada pel Govern, i que té com a objectiu el foment de l’ús social de la llengua catalana.

En total, es duran a terme cinc tallers de 'Llengua i acció', tres a Palma, un a Eivissa i un Maó. En el cas de Palma, es faran dues sessions al CEPA Son Canals els dies 15 i 17 de desembre, adreçades preferentment als alumnes del Casal d’Associacions d’Immigrants i ONGD. Les inscripcions es poden fer a casalimmigrants@gmail.com. El 21 de desembre tendrà lloc el taller a Ca n’Oleo, també a Palma, adreçat preferentment als alumnes dels cursos de català de l’IEB.

Pel que fa a Eivissa, es durà a terme el 15 de desembre al Centre C19 amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Eivissa i de VilaJove. Les inscripcions s’han de dur a terme a joventut@eivissa.es. Finalment, el 19 de desembre es farà el taller a l’Escola Oficial d’Idiomes de Maó i estarà adreçat de manera preferent a alumnes d’aquest centre. Per a inscriure’s-hi, cal enviar un correu a informacio@eoimao.org.