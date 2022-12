Formentera amplia el període de regulació d'entrada de vehicles i en duplica la taxa

Aquest dilluns s'ha celebrat la segona sessió del Consell d'Entitats de Formentera per a decidir la taxa i el termini de formentera.eco, projecte de regulació d'entrada i circulació de vehicles a l'illa per a l'any 2023. A la sessió s'ha aprovat mitjançant la votació de les associacions del Consell d'Entitats que el termini de regulació s'ampliï del 1r de juny fins al 30 de setembre i que la taxa es dupliqui durant tot el període de regulació i sigui de: turismes 6 €/dia amb pagament mínim de 30 € i motos 3 €/dia amb pagament mínim de 15 €.

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, ha explicat que «amb aquesta segona sessió s'ha establert la taxa i període a aplicar en vista al pròxim estiu en què s'arribarà a l'objectiu de legislatura de reduir el sostre de vehicles en un 16 % en quatre anys». «Tot i això, continuarem treballant en polítiques que aposten per tenir una mobilitat cada vegada més sostenible per la nostra illa, en la que també s'han d'implicar els residents», segons ha afegit la presidenta que ha assegurat que «des de l'administració treballarem per donar alternatives amb un transport públic de qualitat i millores en la seguretat vial tant per vehicles a motor, com per a bicicletes».

Per la seua part, el conseller de Mobilitat, Rafael González, ha valorat positivament que s'ampliï el període de regulació «perquè així podrem controlar millor els mesos de juny i setembre on hem vist que s'està incrementant l'accés de vehicles», segon ha declarat. Pel que fa a la pujada de la taxa, l'any passat ja es va incrementar i es va continuar el pagament mínim, «i hem aconseguit resultats molt positius, ja que s'ha allargat l'estada mitjana i s'han reduït les visites d'un dia», segons ha destacat Rafael González que ara espera que amb els canvis aprovats pel Consell d'Entitats per a l'estiu de 2023 «encara puguem millorar els resultats».

Terminis

La decisió pressa pel Consell d'Entitats per allargar el termini i duplicar la taxa es portarà al ple de gener del Consell de Formentera. La web formentera.eco s'activarà durant la primera quinzena de febrer, moment en què es podran fer les primeres reserves per a acreditar-se per circular durant el període de regulació. D'altra banda, la modificació de la taxa haurà d'aprovar-se inicialment i passar un període d'exposició pública. Així es preveu que entre el mes d'abril i maig sigui aprovada definitivament i entri en vigor. Fins la seua entrada en vigor, els vehicles que s'acreditin pagaran el preu de la taxa aprovada per al 2022: turismes 3€/dia amb pagament mínim de 15 € i motos 1,5 €/dia amb pagament mínim de 7,5 €.

Finalment, la consellera de Participació Ciutadana, Vanessa Parellada, que ha estat l'encarregada de moderar el Consell d'Entitats, ha agraït a les 28 entitats que han votat la seva participació en el Consell d'Entitats i ha destacat que com sempre «miren per aconseguir una mobilitat més sostenible per la nostra illa».

Cal destacar, que la limitació no afecta els vehicles dels residents de Formentera, que tot i això sí que han d'acreditar els seus cotxes o motos. Els residents de les altres illes també estan exempts de pagament, però sí que han d'aconseguir l'acreditació per a poder circular per l'illa durant els mesos de regulació.