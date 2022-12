El Govern clausura el II cicle de conferències 'Tardor de Memòria'

El director general de Memòria Democràtica del Govern, Marc Andreu Herrera, ha clausurat aquest dilluns el segon cicle de conferències 'Tardor de Memòria' que impulsa la Vicepresidència del Govern i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Des del passat 12 de novembre i durant tot un més, reconeguts experts en temes de memòria democràtica, professionals de l'àmbit del periodisme, l'acadèmia o la recerca, així com magistrats o documentalistes, fins a completar un total de 30 ponents, han recorregut les illes per a participar en la segona edició de 'Tardor de Memòria', un cicle de conferències que es caracteritza per la multidisciplinarietat i amb el qual el Govern pretén fer arribar la memòria democràtica a tots els racons de les illes.

«És per a nosaltres un objectiu primordial com a Govern de les Illes Balears que la memòria arribi a tots els llocs de les illes i a tots els col·lectius, i és per això que totes i cadascuna de les ponències han estat interpretades en directe en llengua de signes. Perquè la memòria ha d'arribar a tothom», ha explicat el director general.

«Aquestes ponències dels millors experts en memòria democràtica han de servir com a eina per a investigadors i investigadores de la memòria democràtica i també com a eina per a la formació del professorat dels instituts de secundària de les Illes Balears», ha afegit Herrera.

En total, entre els dos cicles, s'han documentat fins a 80 hores de conferències, totes elles gravades i disponibles en la web de Memòria Democràtica del Govern.

La darrera d'elles, celebrada aquest dilluns a la sala d'actes de la Vicepresidència del Govern i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, ha estat la de la professora de Psicologia Concepción San Martín 'No sé bien qué pasó en casa. Recuerdos y reflexiones sobre la violencia del golpe de estado de 1936 y la dictadura franquista'.