La UIB disposarà del primer biobanc de càlculs renals del món

La Universitat de les Illes Balears (UIB) és la primera institució del món que disposarà d’un banc de mostres biològiques de càlculs renals amb finalitats de recerca biomèdica. La creació d’aquesta infraestructura clau per a la recerca i la docència ha estat impulsada pel Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal de la UIB i l’ha aprovat la Direcció General d’Acreditació de la Conselleria de Salut del Govern balear.

El Biobanc de Càlculs Renals de la Universitat de les Illes Balears (BICUIB) aplegarà inicialment una col·lecció de càlculs renals, ja estudiades i classificades, anonimitzades o codificades, de les 16.000 mostres de què disposa el Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal, i més de 4.000 imatges de microscòpia de què també disposa el Laboratori, gràcies a la trajectòria investigadora que l’ha convertit en referent nacional i internacional en l’àmbit de la litiasi renal.

El BICUIB s’ubicarà a les instal·lacions d’aquest laboratori, a l’edifici dels Serveis Cientificotècnics i dels instituts universitaris de recerca del campus universitari. La posada en funcionament d’aquesta estructura ha de permetre agilitar nous estudis relacionats amb la litiasi renal i facilitarà la col·laboració amb altres universitats, hospitals i centres de recerca, tant estatals com internacionals, atès que permetrà cedir mostres amb finalitats d’investigació biomèdica.

En la mateixa línia, s’afavorirà la implantació en altres centres del pioner sistema d’anàlisi dels càlculs renals desenvolupat pel Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal de la UIB, que permet determinar amb exactitud moltes de les causes que donen lloc a la formació dels càlculs renals, un fenomen sobre el qual encara hi ha molta confusió a causa de la multitud de factors que poden arribar a intervenir en la cristal·lització de l’orina. La UIB espera que la creació del BICUIB contribueixi a millorar la formació de professionals especialitzats en l’estudi i el tractament dels càlculs renals.

La contractació del personal tècnic necessari i l’adquisició de l’equipament científic per al funcionament del BICUIB ha estat possible gràcies a la donació de 2,5 milions d’euros que els investigadors del Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal han fet recentment. Aquests doblers provenen del pagament de 3,7 milions d’euros per avançat dels drets d’explotació d’una patent del Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal, adquirits per l’empresa farmacèutica suïssa Vifor Pharma.

Aquesta donació no és un fet puntual en la trajectòria del Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal. Des que fou creat, els membres han invertit els beneficis econòmics obtenguts de l’explotació dels resultats de la recerca a finançar la seva activitat investigadora.

Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal

El Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal, integrat a l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS), és un referent nacional i internacional en l’estudi de la litiasi. Amb més de 30 anys d’experiència, l’equip d’investigadors que lidera el doctor Fèlix Grases va iniciar l’estudi de la litiasi renal a la UIB en estreta col·laboració amb el sector hospitalari, tant de les Illes Balears com d’Espanya i de l’àmbit internacional, amb l’objectiu de potenciar la docència, la recerca i la transferència de coneixements en l’àmbit de la litiasi renal i línies de recerca relacionades amb l’estudi de les calcificacions. El resultat d’aquesta recerca s’ha recollit a gairebé 300 publicacions científiques, 40 tesis doctorals i 14 patents transferides i en explotació, i ha donat lloc al desenvolupament de nous mètodes de diagnòstic i prevenció de la litiasi renal. El Laboratori gestiona també el primer registre estatal de litiasi pediàtrica.

La litiasi renal

La litiasi renal és una patologia causada per l’alteració de les condicions naturals de cristal·lització de l’orina que pot donar lloc a la formació de càlculs renals. És una patologia d’alta prevalença, que afecta més del 10 per cent de la població. La prevalença ha augmentat els darrers anys, a la vegada que s’ha observat que l’edat d’inici d’aquesta patologia ha disminuït. Un dels problemes que presenta aquesta malaltia és que, en molts casos, la formació del càlcul es repeteix i pot arribar a esdevenir una malaltia crònica si no s’estableixen les mesures de prevenció adequades.

Els factors que poden conduir a la formació dels càlculs renals són molt diversos. Això fa necessària una anàlisi detallada tant de l’estructura com de la composició del càlcul renal per part de personal amb experiència i una formació sòlida per arribar a determinar les causes que han donat lloc a la formació de cada càlcul.