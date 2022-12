La ploma estilogràfica i altres objectes personals d'Aurora Picornell seran restaurats i exposats en un espai públic

La família d'Aurora Picornell, sindicalista i militant del Partit Comunista assassinada el 1937 pels feixistes, ha mostrat aquest mes la seva voluntat que la seva ploma estilogràfica i altres objectes trobats al costat de les seves restes siguin restaurats i exposats en un espai públic on la ciutadania els pugui observar.

Així ho va explicar, en declaracions als mitjans, Miquel Tortella, nebot net d'Aurora Picornell, qui considerà que la identificació de les restes de la seva bestia és «un èxit» del Govern.

En el cementiri de Son Coletes, Tortella destacà el fet que la seva bestia portés damunt la seva ploma estilogràfica quan va ser assassinada el 1937: «La ploma és una cosa que et diu: 'Fins a l'últim moment, si puc, escriuré el que vosaltres em voleu llevar». Segons va dir, el desig de la família és que «amb la tasca que s'ha fet i la icònica que és ella», els objectes estiguin a l'abast de tothom.

Per part seva, el vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ressaltà que els objectes que són trobats en les exhumacions «parlen de la vida de les persones», com van morir i on van ser enterrades.

En aquest sentit, el responsable de Memòria Democràtica subratllà que no sols s'estan recuperant les restes dels qui van ser represaliats i assassinats per les seves idees, sinó que també es recuperen parts de les seves vides.

Yllanes insistí que l'Executiu vol crear un espai de la memòria a les Balears. L'objectiu és que les famílies dels represaliats, si així ho desitgen, puguin donar els objectes trobats dels seus familiars, perquè siguin exhibits juntament amb fotografies i informació, per a contribuir a la recuperació de la memòria democràtica.

De moment, això tan sols és una voluntat del Govern i no hi ha un projecte «en ferm». En aquest punt, el vicepresident assegurà que es determinarà amb entitats memorialistes quin lloc és el més adequat per a establir aquest espai. «Hi ha determinats llocs que són especialment dolorosos per a les famílies dels qui van ser assassinats. Ens hem de posar d'acord perquè sigui un lloc que a tothom li agradi», ha dit.

Per part seva, l'arqueòloga forense de la Societat de Ciències Aranzadi, Almudena García-Rubio, recordà que després de trobar les restes de Picornell, es van recuperar elements de la seva vestimenta, com uns botons, un imperdible i uns pesos de plom que es cosien en els baixos dels vestits i els abrics per a donar-los caiguda. També es va recuperar un projectil de pistola al costat del crani i la ploma estilogràfica.

García-Rubio detallà que, una vegada exhumat el cos, els objectes van ser fotografiats i han estat en custòdia fins ara. Pròximament, seran restaurats en el pròxim pla de fosses.