Neix el programa 'Sóc D'Ona' per a promoure la pràctica esportiva en les dones de Menorca

El Servei d'Esports del Consell Insular de Menorca ha presentat aquest divendres el programa 'SócD'Ona', que s'emmarca dins el Projecte Ona i neix amb l'objectiu de promoure i facilitar la pràctica esportiva o activitat física entre les dones de Menorca. Des de l'administració promotora han assegurat que instaurarà i garantirà un nombre de places exclusivament per dones en cada instal·lació poliesportiva municipal.

D'aquesta manera, podran gaudir de l'esport «de manera regular i respectuosa amb les necessitats que les dones demanden, com la flexibilitat horària i econòmica, la conciliació familiar, l'adaptació de l'activitat als diferents moments i etapes vitals per les quals travessen i la necessitat social i d'afiliació que proporciona l'esport compartit», han assenyalat. 'Sóc D'Ona' es dirigeix a dones d'edat compresa entre els 20 i 75 anys, prioritzant a aquelles persones que formen part de col·lectius vulnerables i que, per tant, els seus condicionants vitals dificulten una pràctica esportiva regular.

El programa es posarà en marxa el gener que ve a Sant Lluís, amb la col·laboració de Biosport, l'empresa que gestiona la instal·lació poliesportiva del municipi. S'obrirà un primer grup amb quinze places, que s'adjudicaran per ordre d'inscripció, i s'oferirà una sessió setmanal de pràctica fisicoesportiva a càrrec d'una persona titulada i experimentada en la matèria.