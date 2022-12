Na Filet d'Or, la proposta d'un grup d'alumnes de Santanyí per a donar nom a un sistema solar

Un grup d’alumnes de 4t d’ESO del centre Bisbe Verger de Santanyí són els autors de la proposta per a donar el nom de la rondalla Na Filet d’Or a un sistema solar format per un estel i el seu exoplaneta.

Concretament, els alumnes proposen que WASP-166, un estel groc situat a la constel·lació d’Hydra, i WASP-166b, el Neptú calent que orbita al voltant d’aquest estel cada cinc dies, ara s’anomenin Catalineta i Filet d’Or, en homenatge als personatges que protagonitzen la rondalla Na Filet d’Or.

La proposta s’ha fet en el marc del projecte Es Nostro Cel, que vol incloure la cultura de les Illes Balears en els noms oficials de la volta celeste, i es presentarà els propers dies a la convocatòria NameExoWorlds 2022 de la Unió Astronòmica Internacional.

La proposta es va triar el passat 18 de novembre entre les set presentades per diferents grups d'alumnes del centre Bisbe Verger, en un acte que va tenir lloc al teatre de Santanyí. La validesa va ser ratificada per un comitè integrat per investigadors de diverses universitats, entre els quals hi ha el doctor Ramon Oliver, catedràtic d’Astronomia i Astrofísica de la UIB i investigador de l’Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3), a més de diversos investigadors formats a la UIB.