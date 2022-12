El Consell de Mallorca celebra l'obertura i senyalització del tram entre Ses Basses i la Trapa amb una caminada popular

El Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient ha organitzat una caminada popular per aquest diumenge dia 11 de desembre amb la voluntat de commemorar l'obertura i senyalització del tram entre ses Basses i la Trapa. Aquest itinerari té unes vistes excepcionals sobre la costa i el Parc Natural de sa Dragonera, per això el Consell l'ha descrit com un espai d'elevat interès paisatgístic. La zona per on discorre es recupera a poc a poc dels diversos incendis que l'han calcinat al llarg del temps.

Aurora Ribot, consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, ha explicat que «amb aquesta caminada popular celebram la primera expropiació que hem fet mitjançant la Llei de camins públics i rutes senderistes de Mallorca, una norma històrica que va impulsar el Departament la passada legislatura». «El senderisme de Mallorca està d'enhorabona. A mesura que avancem amb els processos d'expropiació que tenim oberts anirem afegint altres incorporacions a la Ruta de Pedra en Sec», ha afegit la consellera.

El tram entre ses Basses i la Trapa que suposa una incorporació nova a la Ruta de Pedra en Sec GR-221 té 3,5 quilòmetres i forma part de l'etapa 1 Port d'Andratx – Coma d'en Vidal. Així, aquest sender passa a tenir 183,3 km oberts, dels quals 102,3 són de l'itinerari principal i 81 de les variants. Per participar en la caminada popular, que s'iniciarà a les 9.00 h a l'aparcament proper al coll de sa Gramola i té una duració aproximada de 3 hores, cal inscriure's prèviament.