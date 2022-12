El 90% dels nostres lectors consideren que no s'haurien de penjar símbols identitaris a les aules

Clara i contundent majoria. El 90,58% dels nostres lectors no troben bé que es puguin penjar símbols identitaris als centres educatius perquè «les aules han de ser neutrals i no manifestar opcions polítiques». Per contra, només el 9,42% considera bé que es puguin penjar símbols perquè «forma part de la llibertat d'expressió».

L'actualitat informativa d'aquesta setmana ha estat centrada en la polèmica originada per una bandera espanyola al Col·legi de La Salle de Palma. L'assetjament per part del feixisme espanyolista a una professora del centre ha estat intolerable. La qüestió de fons no és si els alumnes van penjar una bandera espanyola a la classe, sinó que varen desobeir les ordres de la professora i van vulnerar les normes del centre.

La professora ha rebut nombroses mostres de suport, des dels seus companys de centre fins a professors d'altres centres educatius d'arreu de Mallorca. El Govern ha duit a Fiscalia les amenaces proferides pels feixistes espanyols per si poden ser constitutives d'un delicte d'odi. Mentrestant, el pare que va originar la polèmica a les xarxes ha demanat «disculpes» per haver utilitzat aquest canal per resoldre un assumpte intern.

Cal recordar que La Salle permet als alumnes penjar la bandera espanyola els dies que juga la selecció espanyola de futbol en el Mundial de Qatar, tal com ha passat aquesta setmana. Ara bé, el dia que varen ocórrer els fets, aquest no era el cas, i els alumnes en qüestió varen fer cas omís de les indicacions de la professora.

A més, cal ressaltar que els alumnes de primer de batxillerat del centre no varen ser expulsats. Només es varen suspendre dues classes i es va enviar els joves a casa. Això sí, el centre va avisar els pares que els joves havien transgredit les normes de convivència del centre educatiu.

Sigui com vulgui, les respostes dels nostres lectors deixen en evidència que els centres educatius no han de ser centres polititzats i que no s'ha d'acceptar la imposició de símbols identitaris que poden entorpir la convivència educativa.