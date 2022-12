El Consell fa entrega dels Premis Mallorca de Creació Literària i Fotografia Contemporània

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca ha fet entrega aquest dijous, 1r de desembre, dels Premis Mallorca de Creació Literària i Fotografia Contemporània 2022 al Teatre Principal de Palma.

Els guardons, obra del ceramista Joan Pere Català Roig, han estat entregats a Montserrat Butxaca, en la categoria de poesia per la seva obra 'Presagis'; Esteve Mulero, en la categoria de textos teatrals pel treball 'Excavació profunda al marge del camí'; Gabriel Ensenyat, per 'Moros i Cristians' en assaig; Roser Cussó i Marc Donat, en literatura infantil il·lustrada pel seu àlbum 'El bosc espès i el bosc frondós'; i Sebastián Bruno, en la categoria de fotografia contemporània pel seu projecte 'Wales 2013-2022'. El guardó en la categoria de narrativa ha quedat desert.

L'acte, que ha estat presentat per l'actriu Ann Perelló, ha retut homenatge a autors que celebren enguany alguna efemèride, com són Joan Fuster, Gabriel Ferrater, Tonina Canyelles, Blai Bonet i Miquel Costa i Llobera. Alguns dels seus textos han estat musicats pels artistes que han participat de la gala, com Joan Xanguito i Clara Peya, entre d'altres.

La vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel

Busquets, ha fet referència a la capacitat que tenen l'art i la literatura per commoure i alterar, i a l'obligació que té el Consell de Mallorca de promoure i difondre la cultura. «Tenc plena confiança en el sector cultural de Mallorca i les seves possibilitats de futur. És el nostre element més singular dins un món cada vegada més globalitzat, és la nostra aportació a la resta de la humanitat», ha conclòs la vicepresidenta.

Catalina Cladera, presidenta del Consell, ha estat l'encarregada de tancar l'acte. Ha reconegut la feina que es fa des de la institució insular per contribuir «a impulsar la creació literària en català i a promocionar l'ús social de la llengua catalana, un patrimoni compartit que hem de protegir i fer conèixer per poder viure plenament en la llengua pròpia».