Les famílies de les Balears acabaran l'any destinant el 80% dels ingressos a habitatge i subministraments

L'Informe Foessa de Càritas 'El cost de la vida i estratègies familiars per abordar-lo' preveu que, a les Balears, les famílies acabaran l'any destinant el 80% dels seus ingressos a fer front al cost de l'habitatge i els subministraments, a causa de l'augment dels preus. A conseqüència d'això, Càritas Mallorca pronostica que el nombre de famílies que es veuran forçades a demanar-los ajuda anirà a més.

Thomas Ubrich, tècnic de la Fundación Foessa, ha estat l'encarregat de presentar les conclusions més destacables de l'estudi. Ha explicat que «avui dia un terç de les famílies es troba desbordada en el que es refereix a la seva capacitat per dur una vida digna». A més, ha afegit que en ordre de prioritat s'estan desatenent altres necessitats com els menjadors escolars i les visites mèdiques no cobertes per la seguretat social, com és el cas del dentista o l'oftalmòleg. Ubrich ha denunciat que «les actuals xifres d'habitatge públic són raquítiques i insuficients» per atendre les necessitats de la població, i ha convidat a les institucions a establir mesures urgents i de prevenció.

Raquel Ríos, secretaria general de Càritas Mallorca, ha assenyalat que s'estan cronificant les situacions de pobresa en les famílies vulnerables. «Les famílies el dia 2 ja estan a final de mes, i quan paguen els costos de l'habitatge acudeixen a demanar ajuda per cobrir la resta de necessitats». Per acabar, ha assegurat que en l'escenari econòmic actual l'Ingrés Mínim Vital és insuficient.