El pare que va fer pública la polèmica de la bandera reconeix haver utilitzat «un canal inadequat per resoldre un assumpte intern»

Després de cinc dies la intensa polèmica provocada per la col·locació d'una bandera espanyola en una aula del Col·legi La Salle, el pare que va fer pública la qüestió a través del seu compte de Twitter, ha lamentat, a través de la xarxa social, haver «usat un canal inadequat per resoldre un assumpte intern» i ha condemnat «les amenaces i insults rebuts per totes les parts».

L'usuari de Twitter va contar la seva versió a través del seu compte de Twitter i va defensar els alumnes que havien col·locat la bandera. Les paraules d'aquest pare a un fil de Twitter varen arribar al Congrés de Diputats i a la premsa internacional.

L'extrema dreta ha aprofitat la polèmica per fer campanya i els extremistes varen difondre imatges de la professora i la seva família acompanyades d'amenaces. També la presidenta del Govern, Francina Armengol va expressar el seu suport a la professora i el Govern va assegurar que duria a la Fiscalia les amenaces de mort que va patir la docent.

Per altra banda, el diari britànic The Times va comentar el tema aquest dimarts. Des de l'escola, La Salle, han viscut dies complicats immersos en una polèmica que confien a poder deixar enrere ràpidament i tornar com abans millor a la normalitat.