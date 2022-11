El Parlament aprova exigir al govern espanyol la revisió de l’OSP entre les illes

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat aquest dimarts una proposta de Més per Menorca que demana al govern de l’estat de revisar l’Obligació de Servei Públic (OSP) en les rutes aèries entre les Illes Balears per tal d’augmentar-ne el nombre de freqüències diàries d’anada i tornada durant tot l’any i amb uns intervals en funció de la demanda dels ciutadans. A més, també ha exigit garantir que la capacitat de les aeronaus s’ajusta a aquesta demanda, especialment en els dos primers vols i els dos darrers vols de cada dia.

És important destacar que la moció aprovada persegueix adaptar l’oferta de vols a les necessitats dels ciutadans de Menorca, Eivissa i Formentera, que són els qui tenen la necessitat de desplaçar-se a Mallorca sovint i no de la demanda dels mallorquins que es mouen, habitualment, per motius d’oci.

La iniciativa dels menorquinistes, emmarcada en una moció relativa a condicions de vida dignes per als residents de les Illes Balears, ha inclòs aquest punt perquè actualment es viu una situació de saturació en aquestes rutes. En aquest sentit, els darrers dies ha estat notícia la retard i cancel·lació de vols entre Menorca i Palma, el que suposa un greu problema de connectivitat.

El diputat Josep Castells ha defensat que gaudir d’una bona connectivitat tot l’any «no hauria de ser un privilegi, sinó un dret de tots els ciutadans de les Illes» i ha recordat que els menorquins i menorquines «tenen a Palma alguns dels serveis essencials que també paguen com, per exemple, el seu hospital de referència: Son Espases». «Hem de fer de Menorca una illa amb tots els serveis necessaris per a les persones que hi viuen tot l’any, i no un aparador només per als turistes que venen els mesos d’estiu», ha afirmat.

A més, des de Més per Menorca consideren que la connectivitat no només és important per a les persones, sinó també perquè l’economia funcioni, tant per a l’activitat agrícola-ramadera, com per a l’activitat industrial o de serveis.