La programació de vols per aquest desembre assoleix nivells prepandèmia

Segons ha informat l'Institut de Turisme estatal, òrgan autònom de l'Administració General de l'Estat encarregat de la promoció turística internacional, aquest desembre s'assoliran nivells de trànsit aeri en els aeroports espanyols similars als habituals per aquestes dates abans de la pandèmia. L'informe, que no ofereix informació desgranada per comunitats autònomes, mostra que el volum de vols programats pel darrer mes del 2022 és un 22% superior que l'any passat i just un 2% inferior a les xifres del 2019.

Amb tot, està previst que les companyies aèries oferesquin fins 7 milions de seients en vols internacionals amb destí a qualsevol dels aeroports d'arreu de l'estat. Es preveu sobretot un increment de vols intracomunitaris, però també una major afluència d'avions previnents del continent americà.

Cal recordar que l'aeroport de Palma és el tercer de l'estat en volum de passatgers que hi arriben o en parteixen, i que les Illes Balears segueixen essent un dels destins turístics més atractius fins i tot fora de la temporada alta. Per això, es preveu una afluència considerable de tursites internacionals durant les vacances de Nadal, similar a la ocorreguda els darrers anys abans de la covid.