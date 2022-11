El ple parlamentari de dilluns que ve debatrà sobre oci educatiu, SIDA, REB i insularitat

El portaveu del grup parlamentari Més per Mallorca, Josep Ferrà, ha assegurat en roda de premsa, després de la junta de portaveus del Parlament, que aquest dilluns es debatrà al Parlament el projecte de llei d'oci educatiu per a nens i joves de Balears. «Es cerca facilitar el treball a les associacions juvenils, que són moltes a Balears, també a les administracions públiques, als monitors i voluntaris d'oci de temps lliure. Serà una eina útil per a desenvolupar la seva activitat», ha subratllat. En aquesta línia, la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Pilar Costa, ha anunciat que els socialistes hi votaran a favor.

També es debatrà una Proposició no de llei (PNL) impulsada pel diputat del Grup Mixt, Antonio Jesús Sanz, per a demanar que s'incrementi la recerca en la lluita contra la SIDA i per a combatre la discriminació que encara sofreixen moltes persones a causa d'aquesta malaltia. Sanz, durant la seva exposició, ha ressaltat que la SIDA és una malaltia que actualment està cronificada en la majoria de països desenvolupats, però ha indicat que aquesta PNLté com a objectiu "lluitar contra l'estigma que sofreixen algunes persones". Cal recordar que aquest dijous se celebra el Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA.

Per part seva, el portaveu del PI-proposta per els Illes Balears en el Parlament, Josep Melià, ha indicat que preguntarà en el ple a la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre la regla de mínims i els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2023, amb la finalitat que detalli els beneficis que les empreses de les Illes rebran amb la part fiscal del REB.

A més, el portaveu de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha avançat que la diputada Patricia Font preguntarà a la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, sobre les compensacions econòmiques per a malalts i acompanyants que es desplacen a Mallorca des d'altres illes. Castells ha reconegut la seva preocupació perquè aquest dimarts, en el ple del Parlament, es va rebutjar aquesta part d'una moció en la qual es demanava que els 60 euros de dieta s'augmentessin a 90 en temporada baixa i 120 en temporada alta. «Creiem que s'ha d'adaptar a les circumstàncies actuals i per això presentarem una esmena als pressupostos de la comunitat», ha ressenyat. Davant això, la portaveu adjunta d'Unides Podem, Esperança Sans, ha assenyalat que ja hi estan treballant.