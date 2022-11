El Parlament Europeu demana responsabilitats polítiques pels abusos a menors tutelats a Mallorca

La Comissió de Peticions del Parlament Europeu ha reclamat aquest dimecres en un informe protocols d'acció «clars» contra l'abús sexual a menors tutelats a Mallorca per a «evitar pressions polítiques», a més d'assenyalar «encobriments polítics» i reclamar que els tribunals dirimeixin «qualsevol responsabilitat a nivell polític» davant d'aquests casos, en un text que ha rebutjat l'esquerra després de denunciar «manipulació» per part de la dreta.

L'informe, aprovat amb 20 vots a favor i només un en contra després que els grups de l'esquerra hagin sortit en bloc de la sala, recull les conclusions de la missió d'eurodiputats que va ser a Mallorca a l'abril per a investigar els casos d'abusos sexuals a menors tutelats per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).

Entre les recomanacions, el text demana reforçar els protocols i que en cas d'abusos els responsables de la tutela de menors compareguin immediatament davant la justícia, així com iniciar investigacions d'ofici objectives i imparcials als tribunals per a determinar qualsevol responsabilitat a nivell polític i garantir que cap autoritat política passi per alt, encobreixi o subestimi les seves responsabilitats en casos d'abús de menors sota tutela.

Les recomanacions apunten a crear a les Balears centres de protecció específics de menors amb problemes de conducta de manera que els menors especialment amenaçats siguin traslladats a altres centres per a canviar el seu entorn social. A proposta del PP s'hi inclou, a més, estudiar la distribució d'aquests centres segons els perfils dels menors amb diferents riscos i assenyala la necessitat de «segregar les víctimes d'abusos sexuals infantils de les víctimes d'explotació sexual».

A la votació en comissió també ha tirat endavant una esmena dels conservadors europeus, grup que engloba Vox, per a «accelerar els procediments de retorn de menors als seus pares o tutors legals en aquells casos on s'ha demostrat una recuperació de la capacitat d'exercir la tutela parental».

L'esquerra denuncia manipulació a l'informe

L'informe final ha estat adoptat amb 20 vots a favor i només un en contra després que els grups de l'esquerra hagin sortit en bloc de la sala, enmig de crítiques a l'informe i al procediment seguit per a elaborar-lo.

Segons Cristina Maestre, del PSOE, és una missió i un informe «manipulats per la dreta espanyola». «No té res a veure amb les polítiques de tractament i protecció del menor, sinó que es basa en atacs al Govern d'Espanya, promou la segregació de joves i és una aberració que perjudica el prestigi de l'Eurocambra», ha denunciat, després d'anunciar que el seu grup rebutjaria el text.

En la mateixa línia, Ana Miranda, del BNG i enquadrada als Verds, ha criticat que la redacció de l'informe s'hagi dilatat set mesos, en lloc dels tres que són habituals i sense tenir en compte els comentaris ni els acords d'altres grups per el seu llenguatge. Segons la seva opinió, la versió final de l'informe sobre la situació dels menors tutelats a Mallorca suposa una «desaprovació de les autoritats regionals sense fonament».