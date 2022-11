El Tribunal absol Cursach

El Tribunal del cas Cursach ha absolt oficialment l'empresari mallorquí Bartolomé Cursach i altres implicats en la causa, entre ells el director general del Grup Cursach, Bartolomé Sbert, en no haver-hi acusació.

«Feim un pronunciament oral absolutori de la major part de les persones acusades, ja que no hi ha part que mantengui l'exercici de l'acció penal», ha dit la presidenta del Tribunal, Samantha Romero. Així, han quedat absolts tots els encausats a excepció de dos policies locals, Josep Mayans i Gabriel Mayol, a qui una acusació particular imputa un delicte de coaccions.

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de les Balears ha celebrat aquest dimarts una nova sessió del judici pel cas Cursach, en què Fiscalia i acusacions particulars han presentat els seus escrits de conclusions.

Totes han considerat que no hi ha prou prova o signe incriminatori per a mantenir l'acusació, a excepció de l'advocat que representa el local Sa Trobada, que processa els dos policies.

En el torn d'intervenció, el fiscal Juan Carrau ha afegit que hi ha indicis que han de ser objecte d'investigació, en relació amb delictes de fals testimoni per part d'alguns testimonis, i demana deduir testimoni, una sol·licitud a la qual també s'han adherit algunes defenses.