La Salle: els alumnes dels altres cursos reben amb aplaudiments la professora de llengua amenaçada

Aquest dilluns ha estat un dia intens al col·legi La Salle de Palma. Hi ha hagut alguns alumnes que han exhibit simbologia espanyola com a mostra que ningú els ha dit res mai per exhibir particularment els símbols amb els quals se senten identificats.

Però sobretot el que hi hagut aquest dilluns a La Salle ha estat una onada de solidaritat cap a la professora de Llengua que ha patit amenaces aquest cap de setmana.

Cada una de les classes que ha fet ha començat amb una ovació dels alumnes i durant tota la jornada ha rebut mostres de suport, amb abraçades i tot. Ella ha agraït el suport dels alumnes.

Comitè d’empresa: «oi nauseabund» per les amenaces

D'altra banda, el comitè d’empresa del centre de la Salle de Palma ha condemnat les amenaces que ha rebut la professora. Els representants del comitè han dit que sentien un «oi nauseabund» per les amenaces de mort de què ha estat objecte la seva companya.

En un comunicat, els representants dels treballadors han afegit que fan seu el dolor que sent la professora i han subratllat que és una professional «excepcional» que sempre ha respectat els alumnes i que els darrers devuit anys d’història de La Salle no es poden entendre sense la seva contribució.

«Ens genera un rebuig indescriptible que s’hagin difós fotografies per fer-ne un blanc mediàtic», contra el qual han disparat «els sectors més radicalitzats de la societat». També rebutgen la manipulació informativa d’alguns «mitjans agitadors» i usuaris de xarxes socials –alguns fins i tot pares del centre–, que han difós informació parcial i sense contrastar.